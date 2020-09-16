Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися. ВIДЕО

Незалежні медіа - важлива частина успішних демократій, а злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися, щоб винні понесли відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США в Україні у Facebook.

"Сьогодні ми згадуємо Георгія Гонгадзе, хороброго журналіста, якого вбили за прагнення до правди. Жодному представнику преси не можна погрожувати, нападати на нього чи арештовувати за те, що він виконує свою роботу, а злочини проти журналістів мають ретельно та швидко розслідуватися, щоб винні за це особи несли відповідальність. Незалежні медіа є важливою частиною успішних демократій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.

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