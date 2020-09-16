Федоров планує запустити нацпроєкт з ліквідації непотрібних довідок: "Бігати мають дані, а не люди"
3 41318
Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про планує запустити окремий нацпроєкт з ліквідації непотрібних документів для отримання послуг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.
"Думаю запустити готельний нацпроєкт з масової ліквідації непотрібних документів для отримання послуг. Ми робимо це і так, але немає сфокусованого комунікаційного сигналу, який частіше сильніше впливає на чиновників, ніж закон. Навіть прискорено-еволюційним шляхом чекати довго. Потрібно радикально", - йдеться в повідомленні.
Федоров зазначив, що скасована Верховною Радою довідка про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцеві вибори створювала постійні черги в офлайні та велике навантаження на сайт.
"Такі рудименти потрібно викорінювати максимально з нашого з вами життя. Бігати мають дані, а не люди", - додав міністр.