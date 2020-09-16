Міносвіти планує запустити "Нову українську школу" в базовій школі в 2022 році

Реформа "Нової української школи" - це одна з ключових реформ Міністерства, яка реалізується також завдяки всебічній підтримці міжнародних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це заявив в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет під час зустрічі з керівником програм співпраці ЄС в Україні Стефаном Шльойнінгом (Представництво ЄС в Україні).

"У серпні оприлюднено результати першого етапу дослідження ефективності впровадження реформи Нової української школи в частині формування наскрізних умінь в учнів початкових класів та її сприйняття учасниками освітнього процесу. Дослідження показало, що у пілотних школах учні мають вищі показники за наскрізними уміннями порівняно з непілотними закладами, а реформу підтримують як батьки учнів, так і вчителі й керівники шкіл", – зазначив Сергій Шкарлет.

З результатами дослідження можна ознайомитися на сайті МОН.

Також т.в.о. міністра повідомив, що здійснюється підготовка до запуску Нової української школи у базовій школі в 2022 році.

Серед основних завдань в цьому аспекті він зазначив такі: оновлення змісту базової освіти і методик навчання для формування ключових компетентностей для життя; діджиталізація; створення ефективної мережі шкіл; підтримка вчителів, що передбачає реформу оплати праці, створення центрів професійного розвитку, підвищення кваліфікації та сертифікація вчителів; проведення супервізії та запровадження педагогічної інтернатури; створення в закладах загальної середньої освіти безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; облаштування усіх шкіл теплими вбиральнями; розбудова сучасного, інклюзивного та розвивального середовища, що передбачає новий освітній простір відповідно до принципів мотивувального та креативного дизайну, технологічності та інклюзивності; підвищення кваліфікації педагогічних працівників психологічної служби; організація позаурочної діяльності учнів відповідно до їхніх потреб та інтересів; забезпечення інклюзивності навчання, що включає налагодження ефективної роботи інклюзивно-ресурсних центрів із надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, їх психолого-педагогічної оцінки та супроводу; створення системи професійної орієнтації учнів, що включає проведення моніторингових досліджень; підвищення кваліфікації вчителів, що ведуть профорієнтацію; забезпечення доступності здобуття позашкільної освіти.

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"Хочу висловити вдячність Представництву Європейського Союзу в Україні за багаторічну співпрацю, значний обсяг допомоги, яку ЄС продовжує надавати Україні протягом останніх років для підтримки процесу реформ у нашій державі, зокрема і у сферах освіти і науки. ЄС є найбільшим партнером МОН. Завдяки сприянню європейської сторони ми змогли реалізувати і наразі продовжуємо здійснювати низку проєктів, які сприяють масштабній реформі освіти і науки", – підкреслив т.в.о. міністра освіти і науки.

Окрім того, сторони обговорили питання реформування системи професійно-технічної та вищої освіти України у співпраці з ЄС та іншими програмами і проєктами допомоги країн-членів ЄС з метою отримання ефективності та досягнення очікуваних результатів.

Нагадаємо, розроблятиметься новий проєкт співпраці з Європейським інвестиційним банком щодо запровадження змішаної освіти.