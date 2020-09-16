Київ і 19 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
1 9096
Станом на 16 вересня Київ і 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі перевищує 50% у Київській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.