Нефьодов очолив список "Голосу" на виборах до Київради

Колишній глава Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що буде балотуватися на майбутніх місцевих виборах до Київської міської ради від партії "Голос".

Про це Нефьодов написав у фейсбуці в середу вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Настав час вийти за межі зони комфорту - я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голосу". Звісно, мені то дуже комфортно нарешті не бути держслужбовцем, але просто дивитись на те, як країна в черговий раз втрачає можливості для стрибка вперед, нема сил...", - зазначає він.

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Нефьодов пояснив своє рішення тим, що вважає за потрібне присвятити частину життя громадській діяльності, щоб робити Україну краще: " Вікно можливостей в уряді зараз закрилось - замість реформ в більшості сфер навіть не тупцювання на місці, а ерозія і відступ. Тому логічно спробувати щось змінити в місті, де я народився і живу. У мене немає нерухомості за кордоном чи маєтків в закритих котеджних містечках, я хожу пішки по вулицях, стою в корках, дихаю цим повітрям і миюся під "прекрасно очищеною" водою з Дніпра. Тому я, звісно, хочу, аби Київ реалізував свій потенціал і став сучасним і комфортним для людей містом".

Пояснюючи, чому він йде з командою партії "Голос", Нефьодов зазначив, що ця політсила найближча до його поглядів - ​​як економічних, так і етичних.

"Це партія, яка виступає за модерн, а не за архаіку, за європейську Україну, а не російське болото, за ліберальну економіку, а не популізм і соціалістичне минуле. Це партія, яка якщо і іноді помиляється, то це чесні помилки, а не робота на олігархів чи власну кишеню. Це партія, яка найближче до принципів "партії", а не лідерського проекту під конкретну особу. Ми ведемо в Київраду чудову команду, де є люди, яки своїми руками будували компанії, захищали Україну, лікували хворих", - написав він.



