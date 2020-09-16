У ЗСУ зафіксували восьму смерть через коронавірус і 31 новий випадок зараження

Станом на 10:00 16 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 630 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Всього за час пандемії одужало 1637 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 779 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 212 осіб.



"На жаль у Збройних Силах України зафіксовано восьмий летальний випадок від коронавірусу.



Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 15 вересня помер військовослужбовець (Івано-Франківська область).

Військовослужбовець ЗС України захворів 19 серпня 2020 року та був госпіталізований до Івано-Франківської міської лікарні. Попри проведену терапію стан пацієнта погіршувався. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою. Військовослужбовець також мав хронічні супутні захворювання. 15 вересня стан здоров’я хворого різко погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебувають 7 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Водночас вдома під наглядом медичної служби перебувають 24 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.