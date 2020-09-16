Паломників-хасидів фактично обманним шляхом виманили в Білорусь, - Геращенко

Паломники-хасиди, які зараз прагнуть потрапити на територію України через державний кордон з Білоруссю, фактично були обмануті невідомими, які поширювали неправдиві відомості про те, що через цей напрямок можна потрапити на українську територію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Ті люди, які виманили обманним шляхом в Білорусь представників релігійної течії хасидів і пообіцяли їм, що їх можуть пропустити в Україну, ці люди вчинили, на мій погляд, правопорушення щодо тих людей. Їх фактично ошукали і виманили в Білорусь. У нас немає підстав пропускати даних громадян в Україні", - зазначив Геращенко.

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За словами заступника глави МВС, українська сторона таким громадянам на кордоні роз'яснює, що необхідно повернутися туди, звідки вони приїхали - в Ізраїль або інші країни.

"Але на сьогоднішній момент законодавство не дозволяє нам запускати в країну велику кількість іноземних громадян без достатніх для цього підстав ... Потрібно поважати закони нашої країни", - підкреслив Геращенко.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону в 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебуває 690 громадян.