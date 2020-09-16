Законопроєкт, за поправки до якого Юрченко нібито отримав хабар, втратив актуальність, - нардеп СН Качура
Про це Качура сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що цей законопроєкт втратив актуальність, оскільки щодо нього є сумніви у великої частини депутатського корпусу. І якщо там є якісь корупційні правки - його треба відправляти на повторне читання. І тільки після цього доопрацювання проводити аудит", - сказав Качура.
"Можливо, ми почуємо ще кілька дуже цікавих прізвищ у цій справі ... Поки я цього не можу повідомити, бо це поки на рівні чуток у парламенті", - додав Качура.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.