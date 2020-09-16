"Голос" зареєстрував проєкт постанови про ТСК щодо можливого зриву "вагнерівської операції", - Рахманін

Фракція "Голосу" зареєструвала в парламенті проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливого зриву "вагнерівської операції".

Про це повідомив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо "вагнерівців", зареєстрований. Фракція "Голос" виконала свою обіцянку. Головою ТСК буде наш колега Роман Костенко. Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню - різні речі", - написав Рахманін.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.