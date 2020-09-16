Майже тисяча паломників-хасидів не залишають спроб потрапити в Україну з Білорусі через пункт "Нові Яриловичі", - прикордонники

Станом на ранок середи близько тисячі іноземців, що перебувають навпроти пункту пропуску через держкордон з Білоруссю "Нові Яриловичі" у Чернігівській області, не залишають спроб потрапити в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщині напроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" станом на 8:00 ранку сьогодні перебувають близько 1000 іноземців, які не залишають спроб потрапити в Україну", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі України наголосили, що ситуація на кордоні залишається під контролем. У підрозділів ДПСУ і Нацполіції та Нацгвардії, які співпрацюють з ними, достатньо сил і засобів, щоб забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотриманням правил прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску в період дії обмежень в'їзду іноземців на територію України.

При цьому вівторок увечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп іноземців навпроти пункту пропуску "Дольськ" (Волинська обл.). На місці перебуває глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він перевірив резерви, які залучені для забезпечення дотримання порядку і недопущення порушень на державному кордоні.

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Також він повідомив іноземцям, що за рішенням уряду України, з метою недопущення поширення коронавірусу, поки в'їзд іноземців заборонений і наголосив на неприпустимості спроб порушення кордону.

"Ви про такі рішення знали три тижні тому. Я розумію ваші традиції і звичаї, я розумію наскільки важливо вам опинитися в Умані, проте в цьому році це не можливо. Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження в’їзду іноземців з огляду на ситуацію в Україні. З метою недопущення поширення коронавірусу на територію України наразі в’їзд іноземців заборонений", – сказав він.

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"Загалом між українським та білоруським пунктами пропусків вчора увечері перебувало майже 50 осіб, які після опівночі повернулися на територію Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Крім сил Держприкордонслужби, задіяні і підрозділи Нацполіції та Нацгвардії, з якими налагоджена чітка координація і взаємодія, зауважили в прикордонному відомстві.

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