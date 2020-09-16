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"Слуги народу" отримають менше 10% на виборах, - Богдан

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"Слуги народу" отримають менше 10% на виборах, - Богдан
Рейтинг президента Зеленського - 29% і він впав до рівня меншого, ніж в першому турі виборів 2019 року. А це психологічний маркер напрямку і швидкості руху влади.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексглава Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"І це при тому, що опитування проводилося 6-9 вересня, і в ньому не враховані скандали, ті, що були після, і ті, що будуть ще (а вони у них кожен день). До чого це все? Соціологія показує, що більше половини українців планують на місцевих виборах голосувати за місцеві партії. Тобто, середній рейтинг Слуги Народу по Україні вже менше 15%", - говориться в повідомленні.

За словами Богдана, окремо рухають вниз ще й такі чинники:

- найбільші перетоки (більше 50%) від слуги народу до місцевих партій;

- дві третини ядра партії - молодь до 30 років, яка на вибори не ходить;

- рейтинг партії на національному рівні ще нижче, а рахувати треба не від рейтингу Президента, а від рейтингу Слуги народу на загальнодержавному рівні.

Читайте: Рейтинг Зеленського впав нижче 30%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Закривши очі на ці фактори і уявивши, що вибори відбудуться вже завтра - 15% в середньому по Україні. Це зараз ... Мій прогноз на день виборів - менше 10% по країні! PS У вересні-грудні 2019 року було моменти, коли у Президента в першому турі був рейтинг 75%, а партія Слуга народу отримувала 65%. Це для ілюстрації слова "ідіоти", - підсумував Богдан.

Слуги народу отримають менше 10% на виборах, - Богдан 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • multissstar .
    Богдан: Мой прогноз - "слуги народа" получат меньше 10% - Цензор.НЕТ 2238
  • Влад Воланд
    Им по 10 лет с конференцией всем впаяиь а глав Зебилу пожизненно в каменоломню.А те 73% просто должны быть лишены права голоса лет на 20
  • Gennadiy 6b272fc0
    Подкиньте сотню, другую наклеек буду клеить тем, кто неправильно паркуется.
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