За добу в Києві виявили 356 випадків COVID-19, вісім людей померли, - Кличко
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу виявили 356 хворих. Вісім людей померли. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина. А підтверджених випадків COVID-19 у столиці вже 18 070", - зазначив мер Києва.
Серед захворілих: 184 жінки віком від 18 до 76 років, 15 дівчаток віком від 2 до 15 років. А також 139 чоловіків віком від 18 до 83 років, а також 18 хлопчиків віком від 1 до 16 років.
Захворіли також 8 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 134 людини. Загалом коронавірус побороли 5519 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Дніпровському - 66, Деснянському районі - 45 випадків.