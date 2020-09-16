Названі політики і керівники відомств, які негативно впливають на рейтинги влади, - опитування "Рейтингу"

Дії ключових політиків, а також керівників відомств у більшості своїй негативно впливають на рейтинги влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".

Так, оцінюючи вплив ключових політиків / керівників відомств на рейтинги влади, респонденти відносно краще оцінили роботу Голови Верховної ради Д.Разумкова – 25% вважають, що його діяльність позитивно впливає на популярність діючої владної команди, стільки ж – протилежної думки. 18% вважають, що його робота не має впливу на ці показники, 32% – взагалі не змогли відповісти.

Стосовно інших ключових політиків думки респондентів склалися наступним чином.

13% опитаних вважають, що діяльність Прем’єр-міністра Д.Шмигаля позитивно впливає на рейтинги влади, 32% – протилежної думки. 13% опитаних вважають, що діяльність Міністра внутрішніх справ А.Авакова позитивно впливає на рейтинги влади, 41% – протилежної думки. 10% опитаних вважають, що діяльність керівника Офісу Президента А.Єрмака позитивно впливає на рейтинги влади, 32% – протилежної думки. 8% опитаних вважають, що діяльність голови фракції партії "Слуга народу" у парламенті Д.Арахамії позитивно впливає на рейтинги влади, 28% – протилежної думки. Лише 6% вважають, що діяльність Генерального прокурора І.Венедіктової та директора НАБУ А.Ситника позитивно впливає на рейтинги влади, третина – протилежної думки.

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Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брали участь жителі України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.