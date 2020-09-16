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Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля

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Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля
Верховна Рада підтримала проєкт постанови №4077 "про зміни в складі Ради Національного банку України".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 249 нардепів.

Постановою пропонується звільнити Ричаківську Віру Іванівну з посади члена Ради Національного банку України у зв'язку із закінченням терміну її повноважень і призначити членом Ради Національного банку України Горбаля Василя Михайловича.

Василь Горбаль в 2007-21010 роках був народним депутатом "Партії регіонів" і очолював київську організацію цієї партії.

З квітня по грудень 2010 року був головою Львівської обласної державної адміністрації.

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Крім цього, Горбаль уже двічі був членом Ради НБУ, а також був співвласником і почесним президентом "Укргазбанку".

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • multissstar .
    "новые" всё лица
  • Палиця Василь
    чергове нове тупе ригівське іпло...
  • Sophia-Maria Duglass
    Вон сколько
    Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля - Цензор.НЕТ 4639
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