Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України.
"Україна повністю довіряє результатам глибокого аналізу біологічних проб Алєксєя Навального, здійснених лабораторією Бундесверу, а також незалежним дослідженням профільних лабораторій у Франції та Швеції, які беззаперечно підтвердили отруєння, спричинене застосуванням бойової хімічної речовини нервово-паралітичної дії. Ми також вітаємо залучення до розслідування цього випадку Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та очікуємо на результати відповідних аналізів, що мають надійти від визначених лабораторій ОЗХЗ", - зазначили в МЗС
Крім того, Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права і має бути суворо засуджено. Відповідальні за таке грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї повинні бути покарані.
"Враховуючи велику ймовірність причетності до отруєння Російської Федерації, Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з тим, щоб вона припинила загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право шляхом агресії проти власних громадян та інших держав", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.