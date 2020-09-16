63% жителів України вважають, що за останні пів року економічна ситуація в Україні погіршилася, і лише 7% бачать поліпшення, - опитування "Рейтингу"

63% опитаних жителів України переконані, що економічне становище України за останні пів року радше погіршилося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".

Так, 63% опитаних переконані, що економічне становище України за останні півроку скоріше погіршилося. Лише 7% побачили покращення. 26% – не відчули жодних змін. Про погіршення економічної ситуації власної родини говорили 49% респондентів. Лише 6% заявили, що їхня фінансова ситуація зазнала покращення. 44% вважають, що нічого не змінилося.



Оцінюючи найближче майбутнє, 32% не очікують жодних змін у економічному становищі країни у наступні півроку, 43% – очікують погіршення, водночас 15% – покращення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

57% переконані, що основною причиною, через яку може відбутися економічна криза цієї осені, є некомпетентність влади. 26% причину вбачають у загостренні епідемії коронавірусу, 8% – у продовженні війни на Донбасі.



45% опитаних вважають, що заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, є оптимальними. 23% вважають їх надто м’якими, 18% – навпаки надто жорсткими. Характерно, що від квітня зростає кількість тих, хто вважає, що заходи боротьби з епідемією є надто м’якими, водночас, зростає і кількість тих хто вважає заходи надто жорсткими.

61% оцінюючи ризики від епідемії говорять, що бояться більше економічних наслідків цієї кризи, аніж захворювання. З іншого боку 29% навпаки більше бояться хвороби.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брали участь жителі України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.