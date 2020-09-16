Степанов очолить список партії "Слуга народу" в Одеську облраду

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що очолюватиме список партії "Слуга народу" до обласної ради Одеської області на місцевих виборах.

Про це Степанов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не політик, а державний менеджер. І вкрай відповідально ставлюся до своїх обов'язків", - написав він.

Степанов перерахував те, що вважає своїми успіхами на посаді міністра охорони здоров'я України. І зазначив, що йому "не байдужий Одеський регіон".

"Разом з усією країною, Одеська заслуговує на реальні зміни, які розпочав Президент. Але реалізувати їх можна тільки за наявності його команди в місцевої влади. Це унікальний шанс на зміни, який ми не можемо втратити", - написав Степанов.

"Я прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області і погодився очолити список партії "Слуга народу" в обласній раді", - підсумував він.

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Степанов - ексглава Одеської обласної державної адміністрації, який був звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року. Степанов - медик за освітою, має досвід роботи в низці комерційних структур, а також в НАК "Нафтогаз України", Державної податкової адміністрації України. З 2008 по 2010 рік він займав пост заступника голови Одеської ОДА. З 2011 року керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", яке спеціалізується на друку паспортів, водійських посвідчень, акцизних тощо.

30 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала кандидатуру Степанова на посаду міністра охорони здоров'я України.



