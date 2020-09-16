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Найманці РФ з початку доби один раз порушили режим тиші, - Міноборони

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Найманці РФ з початку доби один раз порушили режим тиші, - Міноборони
Російсько- окупаційні війська на Донбасі здійснили неприцільний обстріл з підствольного гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відразу після півночі, російські окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл з підствольного гранатомета неподалік Катеринівки, що на Луганському напрямку.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

"Проте, за повідомленням штабу операції, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Міністерство оборони України сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського, - штаб

Підрозділи, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4237
  • multissstar .
    Вавын кровавый "мир".
  • Amber
    На Донбассе украинских военных снова обстреляли.
    Обстрелы идут практически ежедневно.
    Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
    С начала "перемирия", у нас 13 человек погибли, и неизвестное количество "300".
    Только тепер большинство из них в "небоевые потери" записывают.
    А это значит, что родственники погибших - компенсации не получат, или получат "урезанные".
    Перемирие по - зеленски , это называется 😡
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