Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Марина Порошенко – лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, багато років опікується гуманітарною сферою і розвитком інклюзивної освіти, у 2018—2019 р. – Голова Українського культурного фонду.
"Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? В першу чергу я – громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже – як далі розвиватиметься Україна і що відбуватиметься у її столиці, в Києві", – наголосила Марина Порошенко.
Вона переконана: політика – це не гасла, це конкретні дії, від яких часто залежать долі людей.
"Впродовж 5 років як Перша Леді я реалізовувала дуже багатьох соціальних та гуманітарних проектів. І в своїх діях я керувалася не красивими гаслами, а з можливості отримати конкретний результат – покращення якості життя кожної конкретної дитини, кожної окремої родини", – зазначила Марина Порошенко.
Вона також нагадала, що у 2018 році вдалося переглянути й оновити державні будівельні норми, враховуючи європейські стандарти та кращі приклади європейських столиць. Тому рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб всі ці нові норми не лишалися на папері, а впроваджувалися в життя.
Порошенко повідомила, що новий проєкт, який буде реалізовувати її команда – створення у Києві концертної зали світового рівня.
"Як лікар не можу сьогодні також не згадати про ще один величезний виклик – епідемію коронавірусу. Протягом останніх пів року ми спостерігаємо безпорадність влади та безглуздість її дій. Вони забрали кошти з освіти, культури та місцевого самоврядування і не змогли забезпечити медицину. Лікарні та медики залишаються сам на сам перед хворобою: обладнання недостатньо, або воно неналежної якості, медичні працівники не отримали засобів індивідуального захисту, а кількість медиків, які захворіли, є надзвичайно високою", – зауважує кандидатка.
"Сьогодні в Києві недостатньо уваги приділяється вирішенню соціальних проблем. Шкіл та "Сьогодні в Києві недостатньо уваги приділяється вирішенню соціальних проблем. Шкіл і садочків катастрофічно не вистачає. Лікарні не забезпечені сучасним обладнанням. Лікарі і вчителі не захищені. А значить – не захищені наші діти і наші батьки. Тому сьогодні не час спостерігати збоку. Час діяти і приймати відповідальні рішення. На рівні кожного міста і кожної громади. І звісно, на рівні столиці, яка має стати прикладом для всієї України", – підсумувала Порошенко.