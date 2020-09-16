Німеччина запропонувала США угоду на 1 млрд євро за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2", - Die Zeit

Уряд Німеччини запропонував Вашингтону мільярдну угоду в обмін на відмову від санкцій щодо газопроводу "Північний потік 2"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Die Zeit з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що ще на початку серпня глава Мінфіну Німеччини Олаф Шольц повідомив своєму американському колезі Стівену Мнучіну спочатку усно, а потім письмово, що Німеччина готова фінансувати будівництво двох спеціальних гаваней для імпорту американського скрапленого природного газу (СПГ). Уряд США планує експорт газу до Німеччини через термінали в портах міст Брюнсбюттель і Вільгельмсхафен.

За інформацією видання, письмова пропозиціяю Німеччини підтримати будівництво терміналів "наданням до 1 мільярда євро" надійшла в Вашингтон 7 серпня. "У відповідь США дозволять безперешкодно добудувати і запустити "Північний потік 2", - наводить видання цитату з документа міністерства.

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Як очікується, 24 і 25 вересня глави країн ЄС обговорять на саміті в Брюсселі майбутнє газопроводу і реакцію ЄС на ситуацію навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

США давно вмовляють Німеччину не брати участь у "Північному потоці-2", вказуючи, що він підсилить залежність країни від російського газу. Берлін був схильний підтримувати цей проєкт. Однак після того, як німецький уряд оголосив, що, за даними експертизи, Навальний був отруєний речовиною групи "Новачок", високопоставлені чиновники почали допускати відмову від підтримки проєкту.