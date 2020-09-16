Від початку року до відповідальності у "справах Майдану" притягнуто 34 особи, серед них прокурори, судді та правоохоронці, - ДБР. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Зокрема, 17.02.2020 затримано бійця спецпідрозділу "Омега" за вбивство одного активіста та поранення іншого 20.02.2014.
10 та 12.03.2020 - двох цивільних осіб за викрадення та катування Вербицького Ю.Т. й Луценка І.В., входження до складу злочинної організації, яка підозрюється у вбивстві Вербицького Ю.Т. (обидва перебувають під вартою).
02.07.2020 – цивільну особу за надання завідомо неправдивих показань (введення в оману) суду у справі "Черкаського Євромайдану".
Протягом 2020 року скеровано до суду 13 обвинувальних актів стосовно 17 осіб, серед яких:
- 3 судді за постановлення завідомо неправосудних ухвал про взяття активістів під варту;
- 10 працівників міліції (2 заступники начальника УГБ ГУМВС України в м. Києві, 6 міліціонерів ПМОП "Беркут", 2 слідчих) за завідомо незаконне затримання активістів та протидію протестним акціям;
- 2 цивільні особи за викрадення та вбивство журналіста та 2 цивільні особи за надання завідомо неправдивих показань.
Слідчими ДБР у "справах Майдану" визначено пріоритетні напрямки роботи:
1. Отримання дозволів на спеціальне досудове розслідування щодо підозрюваних, оголошених у міжнародний розшук.
Вже отримано 3 такі дозволи, подання клопотань слідчому судді триває.
2. Робота над розкриттям вбивств, зокрема шляхом проведення комісійних судово-балістичних експертиз, слідчих експериментів за участю судово-медичних експертів та судових балістів, скерування запитів про міжнародно-правову допомогу.
Цього року повідомлено про підозру двом особам за вчинення умисних вбивств активістів 20.02.2014, а саме: бійцю спецпідрозділу "Омега" та міліціонеру ПМОП "Беркут".
3. Робота над встановленням потерпілих від газів невідомого походження та хімічних отруєнь.
Проведено консультації та зустрічі потерпілих із експертом у галузі токсикології з США, отримана в США методика діагностики хімічних отруєнь скерована для перекладу з метою подальшої передачі судово-медичним органам України; на виконання листа ДБР Прем’єр-міністром України доручено міністерствам підготувати узгоджені пропозиції для внесення змін до законодавства, щоб надати можливість проводити в Україні судово-медичні експертизи для встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень від газів та інших хімічних речовин невідомого походження.
4. Співпраця з громадськістю.
ДБР визначило одним із пріоритетних завдань діалог із потерпілими, родичами Героїв Небесної Сотні та їх представниками. Так, протягом 2020 року проведено 13 зустрічей з родинами Героїв Небесної Сотні, потерпілими та пораненими, ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" та ГО "Нескорений Майдан – 18.02.".
5. Розшук підозрюваних.
Робота слідчих з розшуку підозрюваних ведеться паралельно з оперативними підрозділами. Завдяки опрацюванню відомостей щодо перетину родичами розшукуваної особи державного кордону України, даних щодо видачі паспортів для виїзду за кордон, проведенню судово-портретних експертиз, нам вдалось встановити і затримати особу, яка понад 5 років переховувалась від слідства, використовуючи при цьому справжні за формою документи з фотознімками підозрюваного, видані на ім’я іншої особи. За допомогою взаємодії слідчих з міжнародними колегами нам також вдалось встановити підозрюваного на території іншої держави і ми вже підготували клопотання про його тимчасове затримання для подальшої екстрадиції.