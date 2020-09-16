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Кабмін додав село Заїченко до переліку окупованих населених пунктів

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Кабмін додав село Заїченко до переліку окупованих населених пунктів
Кабінет Міністрів України вніс село Заїченко Волноваського району Донецької області до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, внесено село Заїченко Волноваського району Донецької області.

Цим же рішенням н.п. Заїченко Волноваського району Донецької області вилучено з переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Стрелок
    я не понял. эти зеленые уроды очередной населенный пункт сдали обдроченцам?
  • Mathey Klausnik
    Порох освобождал украинские земли, а эта плесень только сдает!
  • IgorYakovlevich
    Результат разведения?
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