Кабмін дозволив інтегрувати ІПН та довідку ВПО в застосунок "Дія" (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, зазначена постанова дозволить подавати електронну копію довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи в держоргани та органи місцевої влади через застосунок "Дія".
Це має спростити отримання адміністративних послуг, що передбачають пред'явлення або подання копії зазначеної довідки.
"Відтепер е-РНОКПП (електронний реєстраційний номер облікової картки платника податків, ІПН. – Ред.) офіційно є цифровим аналогом паперового податкового номера", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.
Уряд також затвердив механізм використання електронних копій документів у застосунку "Дія".
"Завдяки цьому торговельні мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть офіційно приймати цифрові документи. Відтепер не буде ситуацій, коли документи за "Дією" не приймають", - наголосили в Мінцифри.
Відповідно до рішення Кабміну документами в смартфоні можна буде скористатися під час:
- надання послуг поштового зв'язку;
- проведення банківських операцій;
- на касах супермаркетів для підтвердження віку;
- надання адміністративних послуг;
- повернення коштів, сплачених за товар, тощо.