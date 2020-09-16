Кабмін схвалив Стратегію боротьби з оргзлочинністю на 5 років

Кабінет Міністрів України на п'ять років схвалив Стратегію боротьби з організованою злочинністю, яка реалізовуватиметься в три етапи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду.

Метою стратегії є формування державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю шляхом запровадження міжнародних стандартів, а також побудова ефективної системи боротьби з оргзлочинністю.

Зазначається, що стратегія реалізовуватиметься в три етапи:

- оцінка загроз тяжких злочинів і оргзлочинності (SOCTA Україна). За результатами цього будуть сформовані аналітичні висновки, які сформулюють пріоритети;

- визначення обмеженої кількості стратегічних цілей і розробка планових заходів;

- виконання комплексних планових заходів.

Зауважується, що стратегія реалізовуватиметься протягом 5 років за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

Стратегію планується реалізовувати на підставі оптимальних рішень, які мають враховувати практику країн-членів Європейського Союзу.

Очікується, що реалізація стратегії дозволить знизити рівень оргзлочинності в Україні, підвищить довіру населення до влади, створить необхідні умови для надходження іноземних інвестицій в економіку країни.

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