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"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджуватимуть у регіонах, в яких захворюваність на COVID-19 в 5 разів перевищує середню по країні, - Шмигаль

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"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджуватимуть у регіонах, в яких захворюваність на COVID-19 в 5 разів перевищує середню по країні, - Шмигаль
"Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах України буде запроваджуватися у разі п'ятикратного перевищення середньої по країні захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення уряд затвердить цього ж дня.

"Передовсім пропонуємо, щоб регіони залучалися до затвердження рішення щодо встановлення найвищого рівня обмежень "червоної" зони. Наприклад, якщо Державна комісія то ТЕБ та НС має намір встановити "червоний" рівень обмежень у регіоні, то буде залучатися регіональна комісія з дорадчим правом голосу . Питання встановлення "червоного" рівня, фактично локдауна в регіоні, буде розглядатися в разі перевищення більш ніж у п'ять разів середнього по Україні рівня захворюваності на COVID-19", - сказав Шмигаль.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Small Jerboa
    То есть, если уровень заболеваемости будет расти по ВСЕЙ стране - никакого красного уровня вводить не будут.
    Даже если больные будут лежать не только в коридорах больниц, но и в фойе, и на чердаках, и в подвалах.
  • Вова Кис
    Да похоже что именно так. Этим решением де-факто красные зоны отменили вообще
  • Николай Влад
    Точнее, "красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых Зеленскому и его власти ничего не светит на ближайших выборах в местные органы власти.

    Пока, что это в основном регионы на западе Украины... А далее вся Украина будет в красной зоне из за ненависти к клоуну и его банде.
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