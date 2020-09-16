Кабмін затвердив новий формат водійських прав: можна буде вказувати групу крові та згоду на донорство

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив зразки бланків національного і міжнародного водійських посвідчень, свідоцтва про реєстрацію та тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, а також зразок розпізнавального автомобільного знака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, у водійських правах нового формату за письмовою згодою власника буде вказуватися інформація про надання згоди на посмертне донорство, а також інформація про групу крові (резус-факторі) водія.

У разі ухвалення рішення про відмову від участі в програмі посмертного донорства або рішення про припинення розміщення інформації про групу крові водія, водійські права підлягають заміні на аналогічні без зазначених відміток.

Також позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, буде внесено до свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

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Усі національні і міжнародні водійські права, свідоцтва про реєстрацію та тимчасові реєстраційні талони ТЗ, видані до набуття чинності цією постановою, будуть дійсними протягом терміну, на який вони були видані. Також до впровадження новозатверджених форм документів вони продовжать оформлятися з використанням бланків попередніх зразків.