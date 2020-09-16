НАБУ заявляє про маніпуляції Венедіктової під час виступу в Раді

Національне антикорупційне бюро України заявляє про маніпуляції генеральним прокурором Іриною Венедіктовою під час виступу в Раді 15 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву НАБУ опублікувало на сторінці в мережі Facebook.

"Пройшло більше трьох місяців із моменту повідомлення про підозру [суддям ОАСК]…. Клопотання про відсторонення суддів направлено було в ВРП мною по рапорту прокурора САП, рапорту, який я сама запитала. Матеріалів від НАБУ у мене на столі до цих пір немає. Питання про арешти, відправлення таких речей без матеріалів проваджень неможливе", - наводить цитату генпрокурора НАБУ.

У НАБУ зазначають, що 23 липня 2020 спільно з САП направили генеральному прокурору та її заступнику проєкти клопотань про усунення 6 суддів ОАСК від правосуддя, про дозвіл на затримання, арешт і утримання під вартою.

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"Реакції Генпрокурора не було, а її заступник повідомив НАБУ про неможливість розгляду таких клопотань, відтак НАБУ повторно звернулося до Генерального прокурора 31 липня 2020 року. Після чого Генпрокурор скерувала до НАБУ лист щодо необхідності надання додаткових матеріалів на обґрунтування поданих проєктів клопотань", - йдеться в повідомленні.

За результатами вивчення доказів генпрокурор підписала клопотання про відсторонення суддів.

"Генеральному прокурору неодноразово доповідали про обставини справи під час спільних нарад, у тому числі це робили і співробітники НАБУ, як до, так і після повідомлення про підозру суддям ОАСК 17 липня 2020 року. Більше того, Генеральний прокурор особисто ухвалювала низку процесуальних рішень щодо справи. Також зазначимо, що до передачі справи від СБУ до НАБУ у липні 2017 року, матеріали розслідування фактично понад рік фізично знаходилися у ОГП", - підкреслили в НАБУ.

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"…На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди, повідомити будь-кого за вчинення такого службового злочину неможливо. А матеріали, які мені на сьогодні надали [cтосовно нардепа], не містять таких відомостей", - сказала Венедиктова 15 вересня під час виступу в парламенті.

У НАБУ заявляють, що матеріали, надані Офісу Генпрокурора, містили розсекречені протоколи здійснених негласних слідчих дій, згідно з якими нардеп під час зустрічі з детективом під прикриттям вимагав хабар.

Під час наступних зустрічей із детективом народний депутат підтвердив свою обізнаність із фактом передачі помічнику грошових коштів, а також повідомив, що для їх подальшого схвалення профільним Комітетом ВРУ заявнику необхідно надати ще 200 тис. доларів США.

15 вересня 2020 року Національне бюро повторно надало до Офісу Генерального прокурора наявні матеріали кримінального провадження.

"…Вчора я отримала лист від керівництва НАБУ та чернетку підозри без матеріалів провадження о 17:20. Лист і чернетка — все", - сказала Венедиктова 15 вересня.

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"Матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують підозру народному депутату, ще 10 вересня 2020 року вивчали прокурори ОГП. Близько 21:00 10 вересня 2020 року відбулася нарада за участі Генерального прокурора, Першого заступника директора Національного бюро та керівника Департаменту ОГП, під час якої доведено інформацію про обставини, встановлені слідством", - підкреслили в НАБУ.