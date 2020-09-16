До охорони українсько-білоруського кордону залучено підрозділи Нацгвардії. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НГУ.
У повідомленні зазначається: "Особовий склад підрозділів Північного та Західного оперативно-територіальних об’єднань залучений до охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Чернігівській, Житомирській та Волинській областях. Основне завдання гвардійців – підсилення підрозділів Державної прикордонної служби України, попередження правопорушень та протидія будь-яким провокаціям на державному кордоні.
Наразі ситуація на кордоні залишається контрольованою. Підрозділи ДПСУ у тісній співпраці з територіальними органами Національної поліції та Нацгвардії мають достатньо сил та засобів аби забезпечити належну охорону державного кордону, контроль за дотримання правил прикордонного режиму та режимом у пунктах пропуску в період дії обмежень щодо в’їзду іноземців на територію України".