Патріарх Філарет вилікувався від коронавірусу
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Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) переміг коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.
"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет вилікувався від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, що свідчить про те, що коронавірус подолано", - йдеться в повідомленні.
Зараз Філарет почувається добре. Його виписали з лікарні, і він перебуває у своїй резиденції.
Незабаром патріарх Філарет продовжить працювати "на благо церкви" і звершуватиме богослужіння, зазначили в пресслужбі УПЦ КП.
Як повідомлялося, 4 вересня стало відомо, що у патріарха УПЦ КП Філарета діагностовано COVID-19, його госпіталізували. Стан патріарха на той момент оцінювався як задовільний. Пізніше стало відомо, що у патріарха діагностували запалення легень.
Філарету 91 рік.