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Патріарх Філарет вилікувався від коронавірусу

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Патріарх Філарет вилікувався від коронавірусу
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко) переміг коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.

"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет вилікувався від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, що свідчить про те, що коронавірус подолано", - йдеться в повідомленні.

Зараз Філарет почувається добре. Його виписали з лікарні, і він перебуває у своїй резиденції.

Незабаром патріарх Філарет продовжить працювати "на благо церкви" і звершуватиме богослужіння, зазначили в пресслужбі УПЦ КП.

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Як повідомлялося, 4 вересня стало відомо, що у патріарха УПЦ КП Філарета діагностовано COVID-19, його госпіталізували. Стан патріарха на той момент оцінювався як задовільний. Пізніше стало відомо, що у патріарха діагностували запалення легень.

Філарету 91 рік.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Василь Петренко 873eaed9
    Чуваки, следите внимательно за новостями. УПЦ КП уже не существует. А Филарет - это просто бывший митрополит Киевский ПЦУ.
  • Migel Angelo
    Отлично! Долгих лет жизни патриарху Филарету. Это был первый высокопоставленный человек , который Яныку все говорил в глаза , что нельзя издеваться над народом. Он и его духовенство не побоялись беркутов и открыли двери в монастырь для евромайдановцев , когда беркута гоняли протестующих как птенцов по центру Киева и по-звериному избивали и задерживали. Нельзя это забывать.
  • Василь Петренко 873eaed9
    Того Филарета уже нет. Остался лишь горделивый старец который не смог смириться с потерей власти и в помутнении своем предпочел быть главой несуществующей церкви, а не митрополитом существующей.
    Конечно нельзя забывать о его предыдущих заслугах. И нельзя жаловаться на неизбежное, в том числе на старческую деменцию. Просто жаль что Филарет не избежал этой плачевной участи...

    Fortune fame mirror vain gone insane
    But the memory remains
    Heavy rings on fingers wave
    Another star denies the grave
    See the nowhere crowd cry the nowhere tears of honor...
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