Дешевих кредитів мало, необхідна ефективна програма агрострахування, - радник президента Ukrainian Agribusiness Club Лапа про держпідтримку фермерів
Про це заявив експерт, радник зі стратегічного планування президента Ukrainian Agribusiness Club Володимир Лапа.
Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що програму "Доступні кредити 5-7-9%" планується розширити на фермерів, які постраждали від посухи.
"Ми позитивно ставимося до цієї ініціативи. Зрозуміло, для тих, хто постраждав від посухи, правильно було б зробити ставку кредитування нуль, тому що люди втратили врожай... Однак все одно витрати доведеться понести додатково, наприклад, орендну плату. Тому розширення цієї програми – це одна частина підтримки, яка, на мою думку, була б абсолютно правильною в цій ситуації", — сказав Володимир Лапа.
Він додав, що аграрії понесли витрати під час сівби озимини та весняного обробітку, проте через посуху втратили врожай і не отримують доходи, відповідно не зможуть виплачувати кредити з будь-якою ставкою. "Це означає, що компенсації кредитної ставки або поширення програми в даному випадку вже недостатньо. Мова має йти про запровадження ефективних програма сільськогосподарського страхування в Україні. Щоб аграрії не просто отримували безкоштовний кредит, який все рівно немає з чого віддавати через відсутність доходів, а щоб аграрії могли відшкодовувати втрати за рахунок страхування у випадку втрати посівів", — наголосив експерт.
Володимир Лапа додав, що агрострахування є одним з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу. Такі програми діють на державному рівні та на практиці ефективні, коли відшкодування страхового платежу становить від 50% до 78-80%. "Нам хочеться вірити, що відповідний законопроєкт буде зареєстрований у Верховній Раді найближчим часом, і я думаю, що всі без перебільшення асоціації сільгоспвиробників підтримують цю ініціативу. Зважаючи на масштаби проблем в поточному році, було би правильно розпочати роботу таких програм вже наступного року", — повідомив Володимир Лапа.