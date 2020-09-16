Від початку пандемії працевлаштовано понад 300 тисяч українців, - глава Мінекономрозвитку Петрашко

Від початку пандемії коронавірусу в Україні працевлаштовано майже 300 тисяч осіб, що можна вважати рухом у напрямку виконання програми зі створенню пів мільйона робочих місць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

"Від початку пандемії через фонди зайнятості працевлаштовано вже майже 300 тис. людей – у сільському господарстві, у переробній промисловості, у сфері торгівлі. Це можна вважати рухом у напрямку виконання тієї програми до 500 тис.", - зазначив Петрашко.

За його словами, від початку коронакризи Україна, як і більшість країн, мала суттєве зростання кількості безробітних, а пік досяг 520 тисяч.

"Зараз зростання зупинилося, спостерігається падіння. Є зараз 453 тис. зареєстрованих", - зазначив міністр.

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Він наголосив, що дуже правильним і ефективним було рішення про запуск програми з так званого часткового безробіття, головною метою якого було - не звільняти людей, а переводити на часткову зайнятість, де держава компенсує виплати із зарплати.

"Саме завдяки цій програмі ми змогли зберегти велику кількість робочих місць. Якщо конкретно, то за цією програмою ми вже здійснили виплати на суму 2,3 млрд грн, тим самим зберігши робочі місця для 370 тис. працівників. Допомогою активно користувалися і ФОПи, які мають найманих працівників", - зазначив Петрашко.

Він додав, що за останні два тижні заявки на участь у програмі зменшилися в десять разів, а це значить, що люди виходять на повний робочий день.

"Тому зростання безробіття зупинився і почалося скорочення", - резюмував міністр.

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