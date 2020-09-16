Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов

Новопризначеного прокурора Тернопільщини Миколу Петришина звільнили після того, як він "відзначився" на роботі.

Про це повідомив активіст, засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Два дні тому публікував історію, як новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин зібрав колег, остограмився і почав розповідати, що орієнтуватися треба на нього, а не на закон. І якщо не послухаються, то він буде "#бати їх, як свиней". І що ви думаєте? Його звільняють", - написав Лемен у фейсбуці.

Він також повідомив, що дружина Петришина є помічницею нардепа-списочника "Слуги народу" Оксани Гринчук.

"Хто там керував відбором кандидатів? Кажуть, що "бізнесмен Ілля Павлюк, який розуміється на контрабанді". Не врятували? Чи навіть не пробували?" - пише Лємєнов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий прокурор Тернопільщини Петришин з 2013 року нажив дві квартири, 200-метровий будинок, земельні ділянки та чотири автомобілі, - ЦПК