У РФ засуджено на тривалі терміни фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову - 18, Тимуру Ібрагімову - 17 років, Сейрану Салієву - 16, Серверу Мустафаєву - 14, Серверу Зекір’яєву - 13, Едему Смаілову - 13.

Ернеса Аметова було визнано невинним і звільнено в залі суду.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та окупованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

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