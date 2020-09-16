Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за 14,2 млн грн

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" Київради 14 вересня уклало угоду з ТОВ "Будівельна компанія "ЗЗБК №1" про демонтаж будинку на Позняках, пошкодженого вибухом у червні, вартістю 14,29 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші Гроші", про це свідчать дані у системі "Прозорро".

До кінця 2020 року фірма виконає підготовку будівельного майданчику на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру у житловому будинку №1/5 на вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі міста Києва.

Спершу виготовлять каркас і підсилять ним будівлю, потім демонтують ліфти, внутрішні сантехнічні мережі, опалення, електроосвітлення, електрообладнання, газопостачання та власне будівлю, а також виконають земляні роботи, вивезуть і утилізують сміття.

Роботи закупили за скороченою переговорною процедурою через виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Замовник в обґрунтуванні пояснив свій вибір підрядника тим, що "БК "ЗЗБК №1" має кваліфіковану команду, досконалий менеджмент, застосовує новітні технології, високоякісні матеріали і конструкції (зокрема залізобетонну продукцію власного виробництва) та орієнтується на європейські стандарти якості.

Компанія за час своєї діяльності звела понад сорок збірних залізобетонних житлових будинків. Таким чином, вона має певний досвід у будівництві збірних залізобетонних конструкцій та оцінці стану несучих конструкцій, в тому числі аварійних будівель та споруд, а також проектів підсилення їх конструкцій. Також вона використовує конструктивні системи елементів підсилення та організаційно-технологічні рішення їх застосування, які можуть бути застосовані при розробці та реалізації проектів демонтажу та підсилення великопанельних будівель. Вони можуть бути корисними при виконанні протиаварійних заходів та ліквідації наслідків аварій таких будівель.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.