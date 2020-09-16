Перше спиртове підприємство планують приватизувати 15 жовтня, - Мінекономіки

Перший аукціон з приватизації підприємств спиртової галузі має відбутися 15 жовтня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перше підприємство зі складу ДП "Укрспирт", Немирівське місце здійснення діяльності та зберігання спирту (Немирівське МОД), виставили на майданчику Прозорро.Продажі 15 вересня. Проведення аукціону з приватизації МОД заплановано на 15 жовтня 2020 року.

"Приватизація та детінізація спиртової галузі України - це одне з ключових завдань Уряду. Ми повинні зробити цю галузь конкурентною та ефективною, забезпечити рівні і прозорі умови. В результаті матимемо - збільшення надходжень до бюджету, робочі місця, зростання доходів працівників", - зазначив з цього приводу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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