Лукашенко попросив у Росії озброєння для "зміцнення оборони Союзної держави"

Білорусь звернулася до Росії з приводу нових видів озброєння для зміцнення безпеки Союзної держави.

Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я також просив президента Росії про деякі типи озброєнь. Сказав йому, що, коли ви приїдете, ми подивимося, що нам і де треба реально зміцнити в плані Союзної держави. Боятися нема чого, ми готові на це йти. Останні події свідчать, що треба сміливіше захищати інтереси і білорусів, і росіян. Так сталося, що ми в цьому плані залишилися одні, але не найслабші", - заявив Лукашенко.

"Якщо хтось думає, що Білорусь ослабла, що не вистоїмо, що Росія відійде в бік, це для дурнів міркування. Ми в змозі утримати ситуацію не тільки в Білорусі, але і по периметру наших кордонів. Ви можете не сумніватися в нашій надійності щодо оборони нашої спільної Вітчизни - від Бреста до Владивостока", - сказав Лукашенко.

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"Останні події нас ще більше схиляють до того, щоб ми трималися разом, і в жодному разі не вдалося забити клин між нами всім тим, хто на це розраховував і розраховує", - додав "президент", що захопив владу в Білорусі.