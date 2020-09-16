Напередодні виборів псевдоексперти з екології стають інструментом впливу на суспільну думку, – експерти

Україна цього року – потерпає від стихійних лих. Експерти кажуть, що природа "не вибачає" недбалого ставлення до довкілля.

Відповідальність за трагедії – держава як правило перекладає на бізнес, нагадує "5 канал".

Втім експерти наголошують, що покращити ситуацію допоміг би механізм покарання для порушників та фінансова мотивація для екоорієнтованих підприємств.

"Якщо ми не маємо інформації – а хто у нас підприємства-забруднювачі? А скільки у них є викидів? А які види викидів у них є? А які види відходів? То як ми можемо говорити про екологічний податок чи фінансування програм, якщо у нас немає першої публічної інформації", – зазначає керівник відділу НДЦ екобезпеки та природокористування Роман Третяк.

Напередодні виборів, кажуть експерти, доволі часто лунають "гучні обіцянки" про екоорієнтацію і допомогу. А ще – з'являються псевдоексперти, які стають інструментом впливу на суспільну думку і лобіюють інтереси певних кіл.

"У нас в законодавстві впроваджене таке поняття як громадські слухання. На громадські слухання може прийти будь-хто і відповідно – екологічні рейдери чи рекет, які, просто не вникаючи в технології та суть питання, починають ставити палиці в колеса", – констатує Третяк.