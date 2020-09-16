Лукашенко: Самоорганізація білорусів та їхні революційні настрої є міфом

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що визрівання революційної ситуації в країні є міфом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє його пресслужба.

"Нібито спонтанна самоорганізація суспільства, визрівання так званої революційної ситуації, "нелегітимність виборів" тощо - все це міфи. Їх повністю розбиває глибинний аналіз подій, що сталися задовго до електоральної кампанії", - сказав Лукашенко.

За його словами, те, що зараз відбувається в країні, не є чимось новим для нього.

"Те, що відбувається сьогодні, не є чимось несподіваним або новим для нас. Старші люди пам'ятають і не таке в Білорусі, коли тисячі і тисячі людей виходили в 90-х на вулиці, перевертали машини, палили їх, кидали коктейлі Молотова на перші поверхи тоді ще не нинішніх бутиків і магазинів, а у вікна до звичайних людей", - додав Лукашенко.

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