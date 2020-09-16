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Лукашенко: Самоорганізація білорусів та їхні революційні настрої є міфом

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Лукашенко: Самоорганізація білорусів та їхні революційні настрої є міфом
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що визрівання революційної ситуації в країні є міфом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє його пресслужба.

"Нібито спонтанна самоорганізація суспільства, визрівання так званої революційної ситуації, "нелегітимність виборів" тощо - все це міфи. Їх повністю розбиває глибинний аналіз подій, що сталися задовго до електоральної кампанії", - сказав Лукашенко.

За його словами, те, що зараз відбувається в країні, не є чимось новим для нього.

"Те, що відбувається сьогодні, не є чимось несподіваним або новим для нас. Старші люди пам'ятають і не таке в Білорусі, коли тисячі і тисячі людей виходили в 90-х на вулиці, перевертали машини, палили їх, кидали коктейлі Молотова на перші поверхи тоді ще не нинішніх бутиків і магазинів, а у вікна до звичайних людей", - додав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і "наша Україна", - Лукашенко

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Вiктар BY
    Интереснее всего в этом вранье то, что оно - вранье от первого до последнего слова.
    - Мастер и Маргарита (Михаил Афанасьевич Булгаков)
  • AbOriginal_UA
    Может это и миф, но то, что лукашенко и его силовики САДИСТЫ - это уже не миф!
  • Василь Петренко 873eaed9
    Лука сказал протестующим беларусам что их протест является мифом.
    = Если не скинуть Луку, то через пару месяцев он скажет что сами беларусы являются мифом.
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