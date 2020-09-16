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Понад 100 тис. виборців змінили виборчу адресу на місцевих виборах

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Понад 100 тис. виборців змінили виборчу адресу на місцевих виборах
Понад 100 тис. виборців змінили виборчу адресу на місцевих виборах 25 жовтня, більшість з них - на Київщину та Одещину і Київ.

Про це розповів керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із 1 липня 2020 року органами ведення Державного реєстру виборців опрацьовано 105 тис. 290 звернень виборців щодо зміни виборчої адреси, у тому числі 100 тис. 81 звернення було задоволено, що становить 95% від загальної кількості звернень", - заявив чиновник.

За його словами, 94 тис. 810 звернень, що становить 95% від задоволених звернень, стосувалися зміни виборчої адреси на адресу фактичного місця проживання виборця, відмінного від зареєстрованого.

Стельмах пояснив, що інші 5% - це виборці, які змінили виборчу адресу на своє зареєстроване місце проживання (3302 особи), або які визначили собі виборчу адресу у зв’язку з тим, що у них взагалі не було жодної виборчої адреси (майже 2 тис. осіб).

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Керівник Служби розпорядника ДРВ також зазначив, що найбільше виборчих адрес змінено на Київську область — 25 тис. 329 (25% від загальної кількості задоволених звернень), Київ — 15 тис. 341 (15 %), Одеську область — 9 тис. 343 (9 %).

"Одеська область є лідером щодо кількості таких звернень у межах одного регіону. Із 9 тис. 343 звернень 7 тис. 262 виборці, а це 78% змінили виборчу адресу всередині своєї Одеської області", - поінформував він.

Разом з тим, Стельмах нагадав, що 10 вересня закінчився термін прийому звернень про зміну виборчої адреси на місцевих виборах, проте підкреслив, що на деякі категорії виборців це обмеження не поширюється. "Немає ніяких обмежень - 10 числа не закінчилася подача заяв щодо зміни виборчої адреси для тих виборців, які її не мали, або тих, хто змінює виборчу адресу на зареєстроване місце проживання, це можна робити і зараз", - уточнив він.

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Стельмах додав, що повторно звертатися про зміну виборчої адреси виборцями, які вже її змінили, можна буде лише за рік.

Нагадуємо, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. ЦВК спростила процедуру зміни виборчої адреси, згідно з якою в заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає і яку просить визначити його новою виборчою адресою. Звернення можна було подавати онлайн з використанням електронного цифрового підпису.

Автор: Наталя Джума

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