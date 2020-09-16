За минулу добу розпочато 2 кримінальні провадження за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.
Всього ж з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 282 повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.
У Донецькій області - 56, 36 - у Києві, 29 - у Дніпропетровській, 19 - у Херсонській, 18 - у Луганській, 15 - в Кіровоградській, 14 - у Сумській, по 13 у Волинській та Полтавській, по 8 у Чернігівській, Закарпатській та Київській, 7 - в Одеській, по 6 - в Івано-Франківській та Миколаївській, по 4 - Житомирській і Запорізькій, по 3 - у Вінницькій, Львівській, Черкаській та Чернівецькій, по 2 у Хмельницькій та НПУ і по 1 - у Тернопільській та Харківській областях.
За добу до ЄРДР внесено відомості про два кримінальні правопорушення.
Всього в ЄРДР внесено відомості про 28 кримінальних правопорушень: 16 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 12 - пов'язаних із виборчим процесом.
Також складено 4 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.