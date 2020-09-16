"За політичними авантюрами важливо не втратити братський народ України", - Лукашенко
10 070126
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що "духовний зв'язок" України і Білорусі "не має дати тріщину".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".
"Важливе завдання - за політичними авантюрами і продажною риторикою еліт, що постійно змінюються, не втратити братський народ України", - зазначив Лукашенко.
За його словами, все можна виправити - економіку, товарообіг, дипломатичні відносини.
"Але духовний зв'язок наших народів не має дати тріщину", - додав він.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив: "Україна, попри нашу незмінну її підтримку (наприклад, у питаннях територіальної цілісності тощо), всупереч духу наших взаємин, стала форпостом політичних провокацій".