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"За політичними авантюрами важливо не втратити братський народ України", - Лукашенко

10 070126
"За політичними авантюрами важливо не втратити братський народ України", - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що "духовний зв'язок" України і Білорусі "не має дати тріщину".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

"Важливе завдання - за політичними авантюрами і продажною риторикою еліт, що постійно змінюються, не втратити братський народ України", - зазначив Лукашенко.

За його словами, все можна виправити - економіку, товарообіг, дипломатичні відносини.

"Але духовний зв'язок наших народів не має дати тріщину", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив: "Україна, попри нашу незмінну її підтримку (наприклад, у питаннях територіальної цілісності тощо), всупереч духу наших взаємин, стала форпостом політичних провокацій".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Тамбовский волк тебе брат, жопа ты усатая!
  • Basibozuk Asmaan
    Твои БРАТЬЯ - на том берегу Амура, бамбук чифанят!!!
  • dtrscnij grsrt
    Ти гля.
    Ще один братєц знайшовся.
    ***** нам мало.
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