Спільні військові навчання Росії та Білорусі - це тиск, - головнокомандувач ЗС Литви Рупшіс

Головнокомандувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшіс розцінює військові навчання Росії і Білорусі, які стали останнім часом інтенсивнішими, як тиск. Навчання не мають безпосередньої загрози, але їхній атакуючий сценарій викликає тривогу.

Про це Рупшіс сказав в інтерв'ю литовським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Ми оцінюємо це як тиск. З іншого боку, весь час потрібно оцінювати, наскільки їхні сили поряд із нашим кордоном, поряд з Литвою ростуть. Зрозуміло, що їхня бойова міць, розташування військових засобів, а також ці навчання викликають занепокоєння, оскільки навчання завжди орієнтовані, попри твердження, на атакуючі дії. Тому певне занепокоєння є. Але сьогодні можу сказати - безпосередньої військової загрози точно немає", - заявив головнокомандувач після зустрічі з президентом Литви Г. Науседою.

Міністр додав, що "загрозливі заяви, що вони ні з ким не будуть рахуватися" з боку Росії і Білорусі повинні оцінюватися тверезо, з урахуванням практичних дій.

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В. Рупшіс підкреслив, що Росія і Білорусь використовують під час навчань атакуючі сценарії, а країни НАТО на навчаннях у Польщі і в інших місцях застосовують сценарії оборонного характеру. Оскільки союзники по НАТО повинні завжди бути готові до такого випадку.