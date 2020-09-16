Росія має скасувати вироки громадянам України у справі "Хізб ут-Тахрір" і негайно звільнити їх, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через неправомірне рішення суду Російської Федерації про вироки сімом громадянам України, фігурантам "другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Російська Федерація має скасувати рішення суду та негайно звільнити Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сервера Зекір’яєва, Тімура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва та Едема Смаїлова, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України", - йдеться в коментарі МЗС України.

Українське МЗС закликає міжнародне співтовариство відреагувати на "таке ганебне рішення держави-окупанта, категорично засудити застосування РФ неправомірної практики судових переслідувань інакодумства, вимагати припинення Росією порушення норм міжнародного права". Крім того, МЗС просить продовжити активну діяльність на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилити тиск на РФ, в тому числі санкційний.

У відомстві пояснили, що всі зазначені громадяни України були незаконно затримані на території тимчасово окупованій Автономної Республіки Крим, звинувачені за ст.205.5 КК РФ "Організація і участь у терористичній діяльності" та в порушенні норм міжнародного права, незаконно переміщені на територію Росії в м. Ростов-на-Дону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ засуджено на тривалі терміни фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір"

Також досудове слідство і судовий процес відбувалися із численними процедурними порушеннями.

"Жахливі терміни ув’язнення за відверто сфабрикованими обвинуваченнями у терористичній діяльності є яскравим свідченням того, як держава-окупант активно використовує своє антитерористичне законодавство для маскування системних політичних репресій та релігійної дискримінації, спрямованих проти представників кримськотатарського народу з метою залякування та придушення будь-яких нелояльних громадянських рухів та ініціатив на тимчасово окупованому півострові Крим", - наголосили в МЗС України.

Читайте: У Зеленського відреагували на переслідування окупантами кримських татар: "Практика створення ворогів із цілих народів повинна припинитися"

Нагадуємо, кримські татари, фігуранти справи так званої "другої бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір", отримали максимальні терміни покарання в колонії суворого режиму: Марлен Асанов - 19 років, Мемет Бєлялов - 18 років, Сервер Мустафаєв - 14 років, Едем Смаїлов - 13 років, Сайран Салієв - 16 років, Тимур Ібрагімов - 17 років, Сервер Зекір’яєв - 13 років.