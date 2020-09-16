Міносвіти нагадує про неприпустимість політичної агітації в навчальних закладах
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
У зв'язку з цим міністерство звернулося з листом до обласних державних адміністрацій, установ професійної (професійно-технічної) і вищої освіти щодо недопущення політичної агітації в навчальних закладах.
Згідно зі статтею 31 Закону України "Про освіту" політичні партії (об'єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність навчальних закладів.
У навчальних закладах забороняється зберігання, розміщення, розповсюдження реклами, плакатів, подарунків, стендів, листівок, аудіо- чи відеоматеріалів, інших матеріальних або нематеріальних об'єктів (крім підручників), які містять зображення символіки партій, а також прізвища, імена та по батькові осіб, які є членами (учасниками) або засновниками політичних партій.