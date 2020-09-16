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Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін

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Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін
Кабінет міністрів України схвалив підвищення в 2021 році і в подальшому пенсійних виплат для найбільш вразливих категорій осіб.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Згідно з постановою, з 1 липня 2021 року пенсіонери старші за 75 років, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує розміру середньої заробітної плати в Україні, щомісяця отримуватимуть до 400 грн.

Також уряд продовжив на 2021 рік виплати щомісячних компенсацій у розмірі до 500 грн пенсіонерам старшим за 80. І постановив, що такі ж компенсації в 500 грн отримуватимуть пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розміру середньої української зарплати.

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Крім того, з 2022 року передбачено збільшення компенсаційних виплат пенсіонерам, яким виповнилося 75 років і більше і 80 років і старше на показник індексації пенсій, що дозволить запобігти подальшому збільшенню різниці в розмірах пенсій.

Зазначається, що індексація пенсій проводитиметься з 1 березня 2021 року.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    При средней продолжительности жизни в Украине 71,5 лет, это просто таки царский жест!
    Еще можно утроить пенсии участникам Первой мировой войны!
  • Denisn
    И пачку лапши добавьте, чтобы шли на выборы и не сомневались за кого.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Дело за малым, дожить бы до 75 лет.
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