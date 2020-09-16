СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою
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Слідство висунуло офіційне звинувачення в заподіянні шкоди національній безпеці Білорусі члену президії координаційної ради опозиції Марії Колесниковій.
Про це повідомили в слідчому комітеті республіки, передає Цензор.НЕТ.
"Слідчі сьогодні висунули Марії Колесниковій звинувачення за ч. 3 ст. 361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет) КК РБ", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що опозиціонерка залишається під вартою.
Розслідування триває.