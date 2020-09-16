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СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою

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СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою
Слідство висунуло офіційне звинувачення в заподіянні шкоди національній безпеці Білорусі члену президії координаційної ради опозиції Марії Колесниковій.

Про це повідомили в слідчому комітеті республіки, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі сьогодні висунули Марії Колесниковій звинувачення за ч. 3 ст. 361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет) КК РБ", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що опозиціонерка залишається під вартою.

Розслідування триває.

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СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • olele
    ...Как только и если в Кремле будет принято соответствующее решение, соединения российских ВДВ, 6-й армии Западного военного округа и 11-го армейского корпуса, дислоцированного в Калининградском эксклаве, попытаются оккупировать государства Балтии, прорвать польскую оборону в районе Сувалок и продвинуться вглубь территории Польши. И тогда НАТО окажется перед сложнейшим выбором: либо начать "большую войну" с Россией с высоким риском её перерастания в ядерный конфликт, либо смириться с поражением и, по сути дела, совершить политическое самоубийство. Путин и его генералы уверены в том, что лидеры западных государств выберут второй вариант. Популярный лозунг европейских борцов за мир второй половины ХХ века Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым"), считают в Кремле, слишком глубоко въелся в политическое мышление Запада.
    Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Путин не может не знать, что Колесникова не против дружбы с Россией. Тут что-то не чисто.
    Идёт какой-то развод.
  • Igor Lemke dd5e2437
    15 лет растрела
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