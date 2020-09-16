Коаліція ОПЗЖ і Слуг народу проявилася на футболі, - Ткач. ФОТО

Депутати від "Слуги народу" і ОПЗЖ спільно відвідували футбольний матч, порушуючи карантинні обмеження.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантин. Обмеження. Матчі без глядачів. Але якщо ти депутат від Слуги народу, то можна у VIP ложу. Вчорашній матч на Олімійському. Динамо Київ - АЗ

Ліворуч депутат Слуга Народу Арістов Юрій (Голова комітету ВР з питань бюджету), далі депутат Слуга Народу Владлен Неклюдов

(Голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності), усміхнений у вишиванці Слуга Народу Михайло Радуцький (Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування), депутат ОПЗЖ Пузанов, депутат ОПЗЖ Сергій Льовочкін, депутат ОПЗЖ Григорій Суркіс, перший президент України Леонід Кравчук, депутат "Батьківщина" Кожем‘якін", - написав Ткач, опублікувавши відповідне фото.

Журналіст нагадує, що під час карантинних заходів мають право на перебування на матчі тільки члени офіційної делегації футбольного клубу (президент клубу, рада директорів).

"Де можна почитати коли депутати Слуги народу стали членами офіційної делегації футбольного клубу братів Суркісів?

Це не рядові депутати президента Зеленського, а голови комітетів. Така вона коаліція Слуги народу та ОПЗЖ", - зазначив Ткач.

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