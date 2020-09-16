Новини

Кравчук зажадав від Гризлова вибачень за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію" і той визнав, що це територія України, - ЗМІ

12 19338
Кравчук зажадав від Гризлова вибачень за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію" і той визнав, що це територія України, - ЗМІ
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до уповноваженого спеціального представника РФ у ТКГ Бориса Гризлова з жорсткою вимогою вибачитися за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорів, такий вислів під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки викликало жорстку реакцію з боку першого президента України.

Кравчук підкреслив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції України, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "Нормандського формату", в тому числі РФ, а "ОРДЛО - це територія України і такою завжди залишиться".

За словами співрозмовника агентства, Гризлов зі свого боку визнав, що "ОРДЛО - це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".

Кравчук зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала і виконуватиме всі рішення і домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передачі його кому-небудь.

Читайте також: Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави"

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Dimon Dimon ea7e304c
    Хорошо отрежессированный спектакль!!!
  • vitalmod
    Великая перемога у зебилов... какой-то черт что-то там якобы сказал. Пока рогатые делают то что хотят, а зеля как комсомолец выполняет их хотелки.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ухтышка!
    так может пока кравчучке так поперло... пусть он потребует от грызлова срочного и безоговорочного вывода ихтамнетов с нашей территории ???
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини