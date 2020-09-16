Кравчук зажадав від Гризлова вибачень за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію" і той визнав, що це територія України, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорів, такий вислів під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки викликало жорстку реакцію з боку першого президента України.
Кравчук підкреслив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції України, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "Нормандського формату", в тому числі РФ, а "ОРДЛО - це територія України і такою завжди залишиться".
За словами співрозмовника агентства, Гризлов зі свого боку визнав, що "ОРДЛО - це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".
Кравчук зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала і виконуватиме всі рішення і домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передачі його кому-небудь.