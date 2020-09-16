АМКУ змусив "Метінвест" взяти безпрецедентно невигідні зобов'язання при концентрації ШУ "Покровське", - заява компанії

"Метінвест", найбільший гірничо-металургійний холдинг України, під тиском Антимонопольного комітету вимушено погодився взяти на себе добровільні обмеження для отримання опосередкованого контролю над ЗАТ "Шахтоуправління "Покровське" (Покровськ), ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська" (с.Сергіївка) і ТОВ "Шахтобудівна компанія" (м.Покровськ, все - Донецька обл.).

"Метінвест змушений був піти на пропозицію безпрецедентних зобов'язань у рамках концентрації Шахтоуправління "Покровське" як результат півторарічного розгляду заяви в АМКУ, в ході якого Антимонопольним комітетом були проаналізовані дані за чотири роки (замість необхідних законодавством двох).

Однак, на думку Групи, навіть такий ґрунтовний аналіз не виявив свідчень можливих негативних наслідків для ринку від заявленої концентрації. Але АМКУ все одно залишився на безкомпромісній позиції і вийшов із вимогою жорстких зобов'язань для "Метінвест", які Група розцінює як надмірні і не відповідають інтересам галузі. Зокрема, зобов'язання продажу 10% продукції на вільний ринок ставить під сумнів доцільність інвестицій на підтримку і розширення видобутку. Зобов'язання продажу за ринковими цінами в умовах низьких цін і високої собівартості виробництва фактично означає, що Шахтоуправління "Покровське" в складі Групи Метінвест буде змушене продавати вугілля трьом особам собі в збиток", - відзначили в компанії.

Як наголошується в повідомленні АМКУ, "Метінвест" має намір не допускати необґрунтованої відмови від реалізації концентрату коксівного вугілля ШУ "Покровське" непов'язаним компаніям, застосовувати ринкові ціни і забезпечити мінімум 10% частку таких сторонніх продажів. Крім того "Метінвест" готовий протягом трьох років надавати АМКУ раз на пів року не пізніше 20 лютого і 20 серпня інформацію про обсяги виробництва та поставки на ринок концентрату ШУ "Покровське" в натуральному і вартісному вираженні із зазначенням споживачів і цін реалізації.

В "Метінвесті" допускають, що дії АМКУ інспіровані третіми особами, які не зацікавлені в стабільному розвитку українського гірничо-металургійного комплексу.

"Не виключено, що безпрецедентні зобов'язання, до яких АМКУ фактично підвів групу "Метінвест" у процесі розгляду заяви про придбання шахтоуправління "Покровське", обумовлені тиском з боку окремих фінансово-промислових груп, зацікавлених у стагнації шахтоуправління "Покровське". З жалем констатуємо, що в цій ситуації Антимонопольний комітет зайняв необґрунтовано жорстку позицію щодо найбільшої гірничо-металургійної компанії країни, яка до того ж є одним із найбільших платників податків у бюджет України", - підкреслили в "Метінвесті".

Ш/у "Покровське" - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля. Обсяг видобутку рядового вугілля в 2019 році на підприємстві становив 5 млн т, у той час як до економічної кризи 2014-2016 років обсяг видобутку досягав 8,3 млн т.