Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні
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Народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає, щоб СБУ відреагувала на відновлення роботи в Україні російської соціальної мережі "ВКонтакте". Вона вже кілька днів доступна на смортфонах українців.
Про це Лозинський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернувся в СБУ з вимогою відреагувати на відновлення роботи "ВКонтакте" в Україні. Вже кілька днів соцмережа агресора доступна на смартфонах українців без жодних VPN. Вони відкрито це рекламують", - написав Лозинський.
Депутат припускає, що скоро відновити свою роботу зможуть і інші російські інтернет-сервіси.
"Сьогодні направив звернення до Служби Безпеки з проханням офіційно звернутися до Apple і Google з вимогою видалити ВК з каталогів AppStore і GooglePlay для користувачів з України. Прецеденти є. Тому далі справа за нашими спецслужбами", - додав Лозинський.