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Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні

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Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні
Народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає, щоб СБУ відреагувала на відновлення роботи в Україні російської соціальної мережі "ВКонтакте". Вона вже кілька днів доступна на смортфонах українців.

Про це Лозинський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернувся в СБУ з вимогою відреагувати на відновлення роботи "ВКонтакте" в Україні. Вже кілька днів соцмережа агресора доступна на смартфонах українців без жодних VPN. Вони відкрито це рекламують", - написав Лозинський.

Депутат припускає, що скоро відновити свою роботу зможуть і інші російські інтернет-сервіси.

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"Сьогодні направив звернення до Служби Безпеки з проханням офіційно звернутися до Apple і Google з вимогою видалити ВК з каталогів AppStore і GooglePlay для користувачів з України. Прецеденти є. Тому далі справа за нашими спецслужбами", - додав Лозинський.

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Нардеп Голосу Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи Вконтакте в Україні 01

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr
    https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr
    Ксеня



    Брюссель. У столиці Бельгії, де-факто столиці ЄС, на стіні готелю з'явився надзвичайно зворушливий мурал - об'ємне зображення загиблого в бою з російськими окупантами всесвітньо відомого оперного співака,українця Василя Сліпака.
    Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 3008
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вічна пам"ять Міфу...вічна шана генію і патріоту!
    ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
  • Александр Бычик
    Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 4481
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